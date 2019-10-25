Erciş'te yaban domuzlarına sürek avı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde vatandaşlar arasında büyük korkuya neden olan çok sayıda yaban domuzu için Avcılar Derneği Kulübü tarafından sürek avı başlatıldı.

Erciş Şeker Fabrikası sahasında çok sayıda yaban domuzunun görülmesi üzerine harekete geçen Erciş Avcılar Derneği Kulübü, bu alanda sürek avı başlattı. Arkadaşlarıyla birlikte akşam saatlerinde şeker fabrikası alanına gelen Erciş Avcılar Derneği Kulübü Başkanı Sami Demir, domuzların avlanması için dernek olarak sürek avı başlattıklarını söyledi. Demir, "Bu mevsimde ilçe genelinde çok miktarda yaban domuzu görülmektedir. Bunun da asıl sebebi küresel ısınmadır. Küresel ısınma ve bölgede yapılan barajlar neticesinde özellikle bu alanlarda gelişen ormanlık ve kamışlık alanlar hayvanlar için ideal bir yaşam alanına dönüştü. Bundan ötürü domuz sürülerinde önemli bir artış meydana geldi. Yaban domuzları bilindiği üzere çok hızlı üreyen bir hayvan türüdür. Yaban domuzları bu nedenle bölgemizdeki ekin alanlarına ve vatandaşlara zarar vermeye başladılar. Dernek olarak sürek avı başlattık" dedi.

Erciş Avcılar Derneği Kulübü Başkanı Sami Demir, ilçe genelinde yaban domuzu sayısının her geçen gün arttığına da dikkat çekerek, "Özellikle şeker fabrikası bölgesinde 40-50 civarında var. Kozluca, Altındere, Gölağzı, Kasımbağı ve Çatakdibi gibi yerleşim birimlerinde sıkça görülmektedir. Sürek avı ile birlikte bu sayıyı asgari düzeye indirmeyi hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise, yaban domuzlarının özellikle şeker fabrikası ile sahil yolunda gece saatlerinde sürü halinde gezdiklerine şahit olduklarını belirterek, bu anlamda önlem alınmasını talep ettiler.