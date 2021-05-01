Erciş'te yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Erciş'te yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü
01.05.2021 15:37
VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde yağan yağmur, çiftçinin yüzünü güldürdü.
VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde yağan yağmur, çiftçinin yüzünü güldürdü.
Erciş'te sabah saatlerinde yağan yağmur, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü ilçede sağanak halinde yağan yağmurun bereket getirdiğini ifade eden Sedat İzci isimli çiftçi, "Nisan ve mayıs yağmurları, bereket ve bolluğun habercisi olarak bilinir. Nisan ayında yağmayan yağmurun mayıs ayının ilk gününde yağması, bizi sevindirdi. Bu ayda yağan yağmur çiftçilerimize çok faydalı ve bereketlidir" dedi. - VAN
Son Dakika Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Barış Murat Yağcı'nın 'Cemal Can' göndermesi sosyal medyada gündem oldu Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için 50 bin nüfusluk ilçede destan yazan başkan, yardım kolisi yüklü araçları böyle uğurladı Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Luiz Gustavo'ya kapı gösterildi Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı