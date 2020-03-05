Erciş'te yangın, 8 iş yeri hasar gördü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erciş'te yangın, 8 iş yeri hasar gördü - Son Dakika

Erciş'te yangın, 8 iş yeri hasar gördü

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen yangında 8 iş yerinde büyük hasar oluştu.

Erciş'te yangın, 8 iş yeri hasar gördü, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen yangında 8 iş yerinde büyük hasar oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, Van Büyükşehir Belediyesi Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Vanyolu Bulvarı eski Devlet Hastanesi önündeki iş merkezinde sabah 5.25 sıralarında çıktı. Yangının itfaiyeye bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlerin diğer alanlara sıçramaması için büyük uğraş vererek yangını kısa sürede sündürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 8 iş yerinde büyük çaplı hasar oluştuğu bildirildi. Yangının nedeninin ise itfaiyenin düzenleyeceği raporla belli olacağı kaydedildi. - VAN

Erciş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:52 Kaynak: İHA
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