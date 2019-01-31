Son Dakika Haberleri: Erciş'te Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

Erciş'te Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesindeki okullarda görev yapan destek personellerine yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı.

Erciş'te Yangın Eğitimi ve Tatbikatı, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesindeki okullarda görev yapan destek personellerine yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı ve Yangın Eğitmeni Murat Motor tarafından verilen yangın eğitimi sonrası uygulamalı olarak tatbikat yapıldı. Tatbikatta çalışanlara olası yangın çeşitleri ve yangına müdahale yönetmeleri ve bu tür durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Yangın öncesinde alınacak tedbirlerden bahseden Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor, çalışanların bu konudaki farkındalıklarının arttığını söyledi.

Yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, yangın türleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ile ilgili konularda da çalışanlara bilgiler veren Motor, eğitimlerin Van'ın tüm ilçelerinde yapıldığını ifade etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Van, Erciş, Güncel
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