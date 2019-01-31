Erciş'te Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

Van'ın Erciş ilçesindeki okullarda görev yapan destek personellerine yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı.

Van'ın Erciş ilçesindeki okullarda görev yapan destek personellerine yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı ve Yangın Eğitmeni Murat Motor tarafından verilen yangın eğitimi sonrası uygulamalı olarak tatbikat yapıldı. Tatbikatta çalışanlara olası yangın çeşitleri ve yangına müdahale yönetmeleri ve bu tür durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Yangın öncesinde alınacak tedbirlerden bahseden Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor, çalışanların bu konudaki farkındalıklarının arttığını söyledi.



Yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, yangın türleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ile ilgili konularda da çalışanlara bilgiler veren Motor, eğitimlerin Van'ın tüm ilçelerinde yapıldığını ifade etti. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Binali Yıldırım'ın İstifa Açıklaması Sonrası Meclis Başkanlığı İçin Kulislerde Öne Çıkan 6 İsim

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı

CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'den İlginç Benzetme: Kırmızı Pazartesi Romanı Sahneye Konuyor