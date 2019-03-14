Erciş'te Yangın Tatbikatı
1 saat önce
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş İtfaiye Grup Amirliğince yangın ihtimaline karşı öğretmen ve öğrencilere yönelik Çelebibağı Sıtkı Kürüm Ortaokulunda bir tatbikat gerçekleştirdi.
Van
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı Erciş
İtfaiye Grup Amirliğince yangın ihtimaline karşı öğretmen ve öğrencilere yönelik Çelebibağı Sıtkı Kürüm
Ortaokulunda bir tatbikat gerçekleştirdi.
Erciş İlçe İtfaiye Grup Amirliği personelleri tarafından yangına karşı korunma ve ilk müdahale tatbikatı yapıldı. 428 öğrenci 25 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat başarılıyla gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri, tatbikat sonrasında okul bahçesinde öğrencilere yangının nasıl söndürülmesi gerektiği konusunda da bilgi verdi.
Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatın ardından okul yönetimi, özverili çalışmalarından dolayı itfaiye teşkilatına teşekkür etti. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:41 Kaynak: İHA
Yeni Satın Aldığı Otomobiliyle Kaza Yaptı, Kaskosunu Sordu
Son Dakika! Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı
İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi
Van'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi