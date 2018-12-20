Erciş'te "Yangın ve Deprem" Paneli

Erciş
ilçesinde, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından Gençlik Merkezinde deprem ve yangın konulu panel ile tatbikat düzenlendi.
AFAD görevlilerinden İlkcan Dolucan, yaptığı açıklamada, yangının başlangıcında yangın tüpleriyle müdahale edilmesi, büyük yangınlarda kesinlikle yangın tüpleriyle müdahale edilememeli gerektiğini söyledi.
Dolucan, "Afet bölgesinde yaşıyoruz. Bölgemiz deprem bölgesi ve bölgemizde sel, çığ ve toprak kayması gibi bir çok afet oluyor." dedi.
Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif
Taşdemir ise, Gençlik Merkezi olarak gençlere sanatsal kültürel ve sportif faaliyetlerin yanında aynı zamanda günlük hayatta lazım olacak eğitimler de verdiklerini belirtti.
Taşdemir, 100 öğrenciye eğitim verildiğini, deprem tatbikatı ve ilk yardım konularında gençleri bilinçlendirmeye çalıştıklarını aktardı.
Panele ve tatbikata katılan Yüsra Nur Yılmaz
da, buraya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.