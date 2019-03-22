Son Dakika Haberleri: Erciş'te Yangın ve Kurtarma Tatbikatı

Erciş'te Yangın ve Kurtarma Tatbikatı

15 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde öğrencilere yönelik "yangın ve kurtarma tatbikatı" gerçekleştirildi.

Erciş'te Yangın ve Kurtarma Tatbikatı, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde öğrencilere yönelik "yangın ve kurtarma tatbikatı" gerçekleştirildi.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) 30 kişilik ekibiyle Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yapılan bilgilendirme sonrası tatbikat düzenlendi.

Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, yaptığı açıklamada, personellerini her türlü afete hazır tuttuklarını belirtti.

Afetlere karşı her zaman dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Ekin, "Özelikle depreme her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bu farkındalığı oluşturmak için 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın bilinçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda 30 kişilik ekibimizle öğrencilerimizle yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik." dedi.

Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Sağlam da ilçede 2011'de iki büyük deprem atlattıklarını belirterek, öğrencilerinin her zaman afete karşı hazırlıklı olması için bu tatbikatı düzenlediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:35 Kaynak: AA

Mehmet Murat, Van, Erciş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı Son Dakika! Denizli Acıpayam'da 3,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Kış Geri Geliyor! İstanbul'da Sıcaklıklar 3 Dereceye Kadar Düşecek Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a Kadar Toplam 2 Bin 902 Uçuş Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 11:50:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te Yangın ve Kurtarma Tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]