Bursa ve çevresinde yollara "kırmızı çizgi" çekildi - Son Dakika

Bursa ve çevresinde yollara "kırmızı çizgi" çekildi

30.03.2021 14:01

Bursa ve çevre illerde, İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulaması kapsamında yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi.

Bursa ve çevre illerde, İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulaması kapsamında yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki etkinlikte Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Mihraplı Caddesi'ndeki yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Özsoy ve beraberindekiler, sürücü ve yayalara şapka, maske ve kırmızı düdük dağıttı.

Programa Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Polis Okulu Müdürü Fikret Bayraktar, Bursa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı.

Çanakkale

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından kent merkezindeki yola kırmızı çizgi çekildi. "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla düzenlen program Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Vali Aktaş, etkinlikte Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran ile vatandaşlara şapka, maske ve kırmızı düdük dağıttı.

Sürücüler ve vatandaşlarla sohbet edip uygulama hakkında bilgi veren İlhami Aktaş, daha sonra, Demircioğlu Caddesi yaya geçidine fırçayla kırmızı çizgi çekti.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın 81 ilde yaklaşık 200 bin personel ile eş zamanlı düzenlendiğini söyledi.

Çanakkale'de de sürücüleri bu konuda bilgilendirmek, vatandaşlara çalışmayı anlatmak üzere bir araya geldiklerini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Ölümlü kazaların önüne geçmek, yaya güvenliğini sağlamak ve bu konularda vatandaşlarımızın dikkatini çekmek için arkadaşlarımız birçok yaya geçidinde aynı faaliyeti yürütüp, şapka, kırmızı düdük ve broşürlerimizden vatandaşlarımıza dağıttık. Hem sürücülere hem de yayalara bu konuda dikkat çekip, özellikle sürücülerimizin yaya geçitlerinde önceliği yayalara vermesini sağlayacak çalışmalarda bulunduk."

Çanakkale'nin Eceabat ve Bayramiç ilçelerinde de çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Eceabat'ta Zübeyde Hanım Caddesi'nde Kaymakam Mustafa Çiftçiler tarafından vatandaşlar bilgilendirildi. Bayramiç'te ise Atatürk Caddesi üzerinde ve Yıldırım Akbulut Meydanı'nda Bayramiç Kaymakam Vekili Hacı Arslan Uzan ve protokol üyelerince broşürler dağıtıldı.

Kütahya

Kütahya Valisi Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık, İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında yaya geçidindeki çizgiyi kırmızıya boyadı.

Çelik, yaptığı açıklamada, yaya önceliği bilincinin oluşması için çeşitli uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

"Kırmızı çizgi" uygulamasıyla da yaya geçişlerine ve yaya geçiş üstünlüğüne dikkat çekilmek istendiğini dile getiren Çelik, "Artık bizler bu kuralları içselleştirmeli ve uygulamaya geçirmeliyiz. Bu uygulamaya bütün vatandaşlarımızın destek vermesini diliyorum." dedi.

Çelik, yaya geçiş uygulamasıyla birlikte yayaların karıştığı kazalarda ölüm oranlarında ciddi azalmanın olduğunu sözlerine ekledi.

-Yalova

Yalova Valisi Muammer Erol, yaya geçidindeki çizgiyi kırmızıya boyadı.

Yalı Caddesi Kuşlu Park önünde bulunan yaya geçidindeki programda, Vali Erol, bir grup öğrenciyle bir araya geldi.

"Önce Yaya" uygulaması kapsamında yapılan "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliğinde öğrencilerle yaya geçidinden karşıya geçen Erol, daha sonra yaya geçidindeki çizgiyi kırmızıya boyadı.

Etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yaya olarak yürünmesinin ardından son buldu.

Bilecik

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından kent merkezindeki yola kırmızı çizgi çekildi.

"Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla düzenlen program Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Vali Şentürk, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal ile vatandaşlara uygulama hakkında bilgi verdi.

Vali Şentürk, daha sonra, Atatürk Bulvarı üzerinde hazırlanan bölümü fırçayla kırmızıya boyadı.

Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın 81 ilde yaklaşık 200 bin personel ile eş zamanlı olarak düzenlendiğini belirterek, "İnşallah Bilecik bu noktada başı çekecek. Şoförlerimizin de bu noktada duyarlı olduğunu ve yayalara saygılı olduğunu gördük. Bu bilinçlenme meselesi, zaman içinde daha da oturacak." ifadelerini kullandı.

Balıkesir

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak önderliğinde il protokolü Yarış Ortaokulu önünde yaya önceliğine yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Programda trafikte önceliğin yayalarda olduğunu bir kez daha vurgulandı.

Etkinlikte, Yarış Ortaokulu önündeki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi.

Vali Şıldak, etkinliğe katılan öğrencilere yaya geçidi kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Etkinliğe katılanlar daha sonra araç sürücülerine broşür dağıtarak yayalara öncelik tanınması konusunda bilgiler verdi.

Şıldak, "Yaya önceliği o kadar önemlidir ki adeta bir kırmızıçizgidir. Bu mesajın bütün ilimizdeki vatandaşlarımıza, bilhassa sürücülerimize ulaşmasını sağlamak adına bu kampanyayı burada farkındalık çalışması olarak gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bursa ve çevresinde yollara kırmızı çizgi çekildi
Bursa ve çevresinde yollara kırmızı çizgi çekildi
Bursa ve çevresinde yollara kırmızı çizgi çekildi
Bursa ve çevresinde yollara kırmızı çizgi çekildi

Jandarma, Hisarcık, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa ve çevresinde yollara 'kırmızı çizgi' çekildi - Son Dakika


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