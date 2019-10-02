Erciş'te yaya önceliği uygulaması yapıldı
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Van'ın Erciş ilçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:28 Kaynak: AA
Van'ın Erciş ilçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.
Kaymakamlık önünde düzenlenen etkinliğe Erciş Kaymakamlığına vekalet eden Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Emniyet Müdürü Can Candaş ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri katıldı.
Dundar ve Candaş, etkinlik kapsamında durdurulan araç sürücülerine uygulama hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.
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