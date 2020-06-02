Erciş'te yaylalardan toplanan uçkun ilgi görüyor - Son Dakika

Dağda uçkun toplayan Necla Bayramhan, uçkun ve peynir yapımında kullandıkları bitkileri toplamak için dağa gittiğini belirterek, topladıkları uçkun ve otları ilçe merkezinde sattıklarını söyledi.

İlçe sakinleri de birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen uçkuna yoğun ilgi gösteriyor.

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