Erciş'te yeşil alan arttırılıyor - Son Dakika

Erciş'te yeşil alan arttırılıyor

Mehmetbeyoğlu ve Arvas, 'Kent Ormanı'ndaki çalışmaları inceledi

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 'Recep Tayyip Erdoğan Kent Orman' alanındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Erciş Belediye Başkanlığının ekolojik belediyecilik anlayışıyla ilçede sürdürdüğü orman, ağaçlandırma ve yeşil alan oluşturma çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Mahallesi'nde 42 dönümlük kent orman alanı oluşturma çalışmaları aralıksız sürüyor. Adnan Menderes Mahallesi'nde 42 dönümlük alan üzerinde ağaçlandırma yaparak, belirlenen alana bin adet ladin fidanı dikecek olan Erciş Belediye Başkanlığı, planlanan bu çalışmanın ardında burayı yeşil bir alana dönüştürerek vatandaşların keyifli zaman geçirmesini sağlayacak.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "İnsanlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda dinlenebilecekleri, içerisinde bisiklet sahalarının ve yürüyüş yollarının bulunduğu geniş bir rekreasyon alanı yaptırıyoruz. Bizim en büyük hedefimiz Ercişli vatandaşlarımızı güzel sahalarla buluşturabilmektir. Ercişlilerimizin keyifli vakit geçireceği, piknik yapabilecekleri, aileleriyle beraber oturabilecekleri, çocuklarına oyun parklarında oyun oynatabilecekleri nezih bir alan oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Erciş'in kent ormanına kavuşacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Erciş daha da güzelleşecek inşallah. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.