Son Dakika Haberleri: Erciş'te 'Yıldız Erkek ve Kız Futbol' Müsabakaları

Erciş'te 'Yıldız Erkek ve Kız Futbol' Müsabakaları

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen ve Çaldıran ile Muradiye'deki ortaokulların da katıldığı yıldız erkek ve kız futbol müsabakaları sona erdi.

Erciş'te 'Yıldız Erkek ve Kız Futbol' Müsabakaları, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen ve Çaldıran ile Muradiye'deki ortaokulların da katıldığı yıldız erkek ve kız futbol müsabakaları sona erdi.

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erciş Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen müsabakalar, bugün yapılan final maçları ile sona erdi. Erkeklerde 28, kızlarda ise 6 takımın katıldığı müsabakaların sonunda erkeklerde Erciş Ahmedi Hani Ortaokulu rakibi Erciş Osman Gazi Ortaokulunu 4-2 yenerek birincisi olurken, yıldız kızlarda ise Muradiye Akbulak YBO, Erciş Ulupamir Ortaokulunu 3-0'lık skorla geçerek alanında birinci oldu.

Erciş Şehir Stadında yapılan final müsabakalarını izleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş'in çok önemli bir yer ve çok ciddi bir spor kültürü olduğunu belirterek, "Malumunuz Erciş'imiz çok önemli bir yer. Bizim çok ciddi bir spor kültürümüz var. İşte farklı farklı branşlarda sporcularımızın başarılarını görüyoruz. Futbolda da çok başarılıyız, işte amatör takımlarımız var, BAL Ligi takımlarımız var. İlerleyen yıllarda şehrimiz daha çok geliştikçe ve güçlendikçe biz Erciş'te daha üst müsabakaların profesyonel düzeyde de olmasını istiyoruz. En büyük hedeflerimizden bir tanesi olan lisanslı sporcu sayısını artırmamız lazım. Bizim bu bölgenin en büyük eksikliklerinden bir tanesi bu. Hamdolsun, şükür olsun ki, devletimizin yatırımlarıyla beraber farklı farklı yerlerde güzel statlar yapıyoruz, güzel spor salonlarını yapıyoruz. Eksik olan noktalarımızın farkındayız. Onları tamamlamamız gerekiyor. Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bu konudaki desteği çok kıymetli ve değerlidir. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, gerek kaymakamlığımız, gerekse belediyemiz her zaman sporcularımızın yanındayız. Aklımızın, gücümüzün yettiği bütün imkanlar çerçevesinde spora en büyük desteği vermek istiyoruz. Ben bu müsabakalarda bütün takımlara teşekkür ediyorum. Bütün okulları başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Sonuçta bir takım şampiyon oluyor. Ben öncelikle iki finalist olan Osman Gazi Ortaokulunu ve Ahmedi Hani Ortaokulunu tebrik ediyorum, takdir ediyorum. İnşallah Van'da da bizi başarıyla temsil edecekler. Oradan da bölgemizde bizi temsil edecekler. Herkes Ercişli olamaz, Ercişli olmak bir gururdur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından birici ve ikinci olan takımların kupalarını Kaymakam Mehmetbeyoğlu takdim etti. Final müsabakalarına Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun yanı sıra Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Erciş İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Harun Yaşar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:05 Kaynak: İHA

Muradiye, Futbol, Spor
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