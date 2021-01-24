Erciş'te yoğun kar yağışı - Son Dakika

Etkili olan kar yağışının ardından oluşan muhteşem manzaranın güzelliğini vatandaşlar Van gölü manzarasını eşleğinde çay içip karla kaplı parklarda oluşan manzara eşliğinde gezerek karın tadını çıkarıp selfie ve fotoğraf çektiler

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 45 (CM) santimi metreyi buldu.

Drone ile havadan kar manzaraları

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