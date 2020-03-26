Erciş'te yolcu otobüslerinde koronavirüs denetimi - Son Dakika

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Erciş'te yolcu otobüslerinde koronavirüs denetimi
6 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesinin ardından denetimlere başladı.
Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesinin ardından denetimlere başladı.
İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin ardından Erciş'te yolcu otobüsleri denetlendi.
Vanyolu Caddesi'nde yolcu otobüslerini durdurarak denetim yapan trafik ekipleri, yolculara da koronavirüsle ilgili bilgiler verdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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