Erciş'te yüksek kesimlere kar yağdı
35 dakika önce
VAN'ın Erciş ilçesinin yüksek kesimlerine sonbaharda kar yağdı, ilçe merkezinde ise yağmur etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:58 Kaynak: DHA
VAN'ın Erciş ilçesinin yüksek kesimlerine sonbaharda kar yağdı, ilçe merkezinde ise yağmur etkili oldu.
Erciş iilçe merkezinde iki gündür aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, yöre sakinleri, karın zamanından önce yağmasının bu yıl kış mevsiminin çetin geçeceğine işaret ettiğini belirtti.
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