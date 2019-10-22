Son Dakika Haberleri: Erciş'te yüksek kesimlere kar yağdı
Son Dakika Güncel Erciş'te yüksek kesimlere kar yağdı

Erciş'te yüksek kesimlere kar yağdı

35 dakika önce

VAN'ın Erciş ilçesinin yüksek kesimlerine sonbaharda kar yağdı, ilçe merkezinde ise yağmur etkili oldu.

Erciş'te yüksek kesimlere kar yağdı, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinin yüksek kesimlerine sonbaharda kar yağdı, ilçe merkezinde ise yağmur etkili oldu.

Erciş iilçe merkezinde iki gündür aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, yöre sakinleri, karın zamanından önce yağmasının bu yıl kış mevsiminin çetin geçeceğine işaret ettiğini belirtti.


Erciş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:58 Kaynak: DHA
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