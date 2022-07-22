Erciş'te yün yüklü traktör çaya yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Erciş'te yün yüklü traktör çaya yuvarlandı: 1 yaralı

22.07.2022 10:05
Erciş'te yün yüklü traktör çaya yuvarlandı: 1 yaralı

VAN'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkıp çaya yuvarlanan yün yüklü traktörün sürücüsü Aydın Sarı (30), yaralandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkıp çaya yuvarlanan yün yüklü traktörün sürücüsü Aydın Sarı (30), yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolunun 7'inci kilometresinde meydana geldi. Aydın Sarı'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 16 FV 920 plakalı traktör, yaklaşık 20 metre yuvarlanıp Deli Çay'a düştü. Aydın Sarı yaralanırken, römorktaki yün torbaları ise etrafa savruldu.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sarı, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada büyük hasar gören traktör ise vinçle çıkarıldı.


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Kaynak: DHA

Aydın Sarı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciş'te yün yüklü traktör çaya yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciş'te yün yüklü traktör çaya yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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