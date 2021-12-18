ERCİŞ'TE ZABITANIN KORONAVİRÜS DENETİMLERİ SÜRÜYOR - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre, 100 bin kişide, en az vakanın görüldüğü Van'ın Erciş ilçesinde zabıta ekipleri, yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde halka maske dağıtıp, sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında 100 bin kişide 6,35'le Türkiye'de nüfusa oranla en az vakanın olduğu Van'da aşılama çalışmaları sürüyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla, kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Erciş ilçesindeki kalabalık bölgelerde zabıta ekipleri sık sık denetim yapıyor. Özellikle banka ve ATM'lerin önünde kuyrukların oluştuğunu gören ekipler, bölge halkına maske dağıtıp, sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

'TEDBİRLERİ ARTIRDIK'

Zabıta Memuru Şenol Yaşar, denetimlerin gün boyu sürdüğünü belirterek, "İlçe Kaymakamımız Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatlarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vakaların en düşük olduğu ilçeler arasında bulunan bölgemizde rehavete kapılmadan tedbirlerimizi artırdık. Toplu alan ve ATM önlerindeki vatandaşlarımızı sosyal mesafe konusunda uyarıp, maske dağıtıyoruz. Vatandaşlarımıza daha dikkatli olmaları ve aşılarını yapmaları konusunda ise hatırlatmalarda bulunuyoruz" diye konuştu.