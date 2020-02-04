Erciş'te zincirleme kaza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciş'te zincirleme kaza - Son Dakika

Erciş'te zincirleme kaza

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesi ile Bitlis'te buzlanan yollarda meydana gelen trafik kazaları ulaşımın aksamasına neden oldu.

Van'ın Erciş ilçesi ile Bitlis'te buzlanan yollarda meydana gelen trafik kazaları ulaşımın aksamasına neden oldu.

Erciş ilçesinde Sanayi kavşağında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, kaza yeri ve çevresinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tek yönlü ulaşıma açıldı.

Bitlis- Ahlat kara yolunda da 33 DES 05 plakalı tır devrildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Ekipler, yolda tuzlama çalışması yaptı.

Erciş'te zincirleme kaza

Bitlis, Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP'den Kızılay Başkanı'na istifa çağrısı: Kınık vergi suçu işlemiştir
Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü İran: Süleymani, suikast sırasında Suudi Arabistan'a mektup taşıyordu

Son Dakika Haberleri
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 21:37:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciş'te zincirleme kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]