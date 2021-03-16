VAN Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri' - Son Dakika

VAN Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'

16.03.2021 08:56

Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'VAN'ın Erciş ilçesi Sahil Kent Mahallesi'ndeki kafede, müşterilerin koranavirüs sürecinde yaşadıklarını yazdığı 'Pandemi Hatıra Defteri' tutulmaya başlandı.

Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'

VAN'ın Erciş ilçesi Sahil Kent Mahallesi'ndeki kafede, müşterilerin koranavirüs sürecinde yaşadıklarını yazdığı 'Pandemi Hatıra Defteri' tutulmaya başlandı. HES kodu ve sosyal mesafenin uygulandığı kafeye gelen müşteriler, pandemide yaşadıklarını bu deftere yazıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'düşük risk' grubundaki mavi kategoride yer alan Van'da lokanta ve kafeler tedbirler kapsamında faaliyetlerini sürdürürken, Erciş'in Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan, tedbirler kapsamında da uzun süre kapalı kalan bir kafede, farkındalık oluşturmak ve yaşanan sıkıntılı günlerin unutulmaması için 'Pandemi Hatıra Defteri' tutulmaya başlandı. HES kodu ve sosyal mesafenin uygulandığı kafeye gelen müşteriler, yaşadıkları sıkıntılı günleri bu deftere yazıp paylaşıyorlar.

İşletmenin müdürlüğünü yapan Kader Öksüz, pandemiye dikkat çekmek amacıyla böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini söyledi. Öksüz, "Dünyayı kasıp kavuran Covit-19 nedeniyle iş yerlerimiz uzun süre açamadık. Ne zamanki harita maviye döndü bizde kontrollü normalleşmeye geçtik. Geçtiğimiz hafta iş yerimizi açarken, pandemiye dikkat çekmek için, 'Pandemi Hatıra Defteri' oluşturduk. Müşterilerimiz pandemi döneminde yaşadıkları hikayeleri hatıra defterine yazıyor. Amacımız pandemiye dikkat çekerken, Covid-19'a karşı hassasiyetimizi de güncel tutmaktır" dedi.

'GÜLE GÜLE COVID-19)

Kafeye gelen müşterilerden Arda Selami Talay ise uygulamayı ilginç ve yararlı gördüğünü belirterek, "Kafeye çay içmeye, dinlenmeye geldim. Burada pandemiye dikkat çekmek için ilginç bir yöntem hazırlamışlar. Ben de salgın döneminde başımdan geçen bir hikayeyi şu şekilde yazdım, 'Küresel bir salgın olan Covid-19'da, bütün hayatımız etkilendi. Bu dönemlerde işsiz kaldığımız günler de oldu. Benim de hastalık geçirdiğim günlerde eşim çalışarak ailemize baktı. Ben de hikayenin en alt kısmına güle güle Covid-19 diye yazdım. İnşallah bu salgın biter de, özlediğimiz günlere yeniden döneriz" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMU CAMDALARDAN BAKARAK ÖPÜYORDUM'

Pandemi hatıra defterinde bazı ilginç anılar da yer alıyor. Hasan Gümüş adlı bir müşteri hatıra defterine, "15 gün çok ağır hastalandım, 5 yaşındaki çocuğumu camlarda bakarak öpüyordum. Bir ara öleceğimi düşündüm. Çok kötü günlerdi inşallah bir an önce biter..." diye yazdı. Bir başka yazıda ise "Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınından dolayı zor günler geçirdik. Askerden geldikten sonra iş bulamadım. Hastalık süresince ailem maddi destek sağladı bana. Arkadaşlarım, akrabalarım ile hastalık süresince görüşemedik. Kısıtlı bir hayat yaşamak zorunda kaldık. Covid-19 süresi boyunca günlük hayatta yapamadığım birçok şeyin ne kadar kıymetli olduğunu gördüm. Bu hastalığın bir an önce arkada kalmasını istiyorum. Yakup" diye yazıldı.

VAN Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'
VAN Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'
VAN Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'
VAN Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'
VAN Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'
VAN Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'
VAN Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'
VAN Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'
VAN Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'
VAN Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'
VAN Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'
VAN Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'
VAN Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'
VAN Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'

Koronavirüs, HES kodu, Pandemi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri' - Son Dakika


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