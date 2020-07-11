Erciş'teki selde, bir evin duvarı yıkılırken bir ayı da telef oldu - Son Dakika

Erciş'teki selde, bir evin duvarı yıkılırken bir ayı da telef oldu

Erciş'teki selde, bir evin duvarı yıkılırken bir ayı da telef olduVAN'ın Erciş ilçesine bağlı Yünören Mahallesi'nde, dün meydana gelen selde, sular bir evin duvarını yıktı, ekili arazilere zarar verdi.

Erciş'teki selde, bir evin duvarı yıkılırken bir ayı da telef oldu

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VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Yünören Mahallesi'nde, dün meydana gelen selde, sular bir evin duvarını yıktı, ekili arazilere zarar verdi. Selde bir ayı da telef oldu.

Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yünören Mahallesi'nde, dün saat 14.00 sıralarında etkili olan dolu ve sağanakta dere yatağı taşınca sel meydana geldi. Sel suları Yünören Köprüsü'ne ve çevredeki ekili alanlara büyük zarar verdi. Ağaçları kökünden söken, bazı ahırların yıkılmasına neden olan sel suları, bir eve de büyük hasara yol açtı. Yüksek kesimlerinden akıp gelen sel suları bir evin karşılıklı iki duvarını yıktı. Selde ayrıca, bir ayı da telef oldu.

Selin meydana geldiği bölgede Erciş Belediyesi'ne bağlı iş makinaları çalışma başlattı. Kapanan yolların açılmasıyla, Erciş Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, bölgeye giderek, incelemelerde bulundu.

Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erciş'teki selde, bir evin duvarı yıkılırken bir ayı da telef oldu - Son Dakika
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