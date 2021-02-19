Erciş'teki STK'lardan PKK tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi

Erciş'teki STK'lardan PKK tepkisi

19.02.2021 16:04
Erciş'teki STK'lardan PKK tepkisi

VAN Erciş'teki sivil toplum kuruluşları, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası'nda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi.

VAN Erciş'teki sivil toplum kuruluşları, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası'nda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 kişinin şehit edilmesinin ardından Erciş'teki sivil toplum kuruluşlarınca da kınama açıklaması yapıldı. Tepki açıklamasına Ziraat Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Şoförler Odası, Kahveciler ve Berberler Odası, Bakkallar ve Manavlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı katıldı. Açıklamayı Erciş TSO Başkanı İzzet Yağar yaptı. Yağar, Gara bölgesinde şehit edilenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile Türk halkına başsağlığı dileyerek, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından haince katledilen 13 Türk vatandaşının şehit olduğu terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın katlettiği 5 sivil şehit törenle anıldı Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın katlettiği 5 sivil şehit törenle anıldı

Ticaret, Şehit, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciş'teki STK'lardan PKK tepkisi - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Giresunspor'dan MHK'ya sert tepki: Lale Orta istifa
17:41 Gabonlu Dina'nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alınan şahıs bu sefer tutuklandı
17:03 Mustafa Sandal'dan Muharrem İnce paylaşımı! İkonik dansını "Taklitlerinden sakınınız" sözleriyle yayınladı
16:55 CHP il binasına silahlı saldırı iddiasında şüpheliler serbest bırakıldı! Olay anının görüntüsü ve ifadeleri ortaya çıktı
16:53 Cumhur İttifakı liderleri tarihi törende kolları sıvadı! Sırayla sac kesme işlemine katıldılar
16:45 Bakan Yanık, makam aracı Togg'la yollara çıktı
16:43 Giden kariyer sezonunu yaşıyor! Bedavaya gönderilen Meyer, Fenerbahçe'yi pişman etti
16:40 Adım Farah dizisindeki performansıyla tam not alan Demet Özdemir'e bir övgü de usta oyuncu Filiz Akın'dan geldi
16:37 Konya'da tramvayın altında kalan anne öldü, çocuğu ağır yaralandı
16:37 Zajc transferinde Fenerbahçe'yi dolandıran Hollandalı'ya hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2023 17:59:33. #1.13#
SON DAKİKA: Erciş'teki STK'lardan PKK tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement