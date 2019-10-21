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Erciş'teki terör soruşturması

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı, iki şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Van'ın Erciş ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı, iki şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerince "Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek" ve "Terör örgütüne eleman temin etmek" suçlarından gözaltına alınan aralarında HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheliden 10'u işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgu sonrası tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B, M.Ş, B.K, N.Y, A.A, Ü.C, Z.C ve F.C tutuklandı, O.A ve E.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan diğer şüpheliler HDP'li İlçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir'in işlemleri devam ediyor.

Halkların Demokratik Partisi, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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