Adana'da kırmızı çizgi çizildi - Son Dakika

Adana'da kırmızı çizgi çizildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliğini vurgulamak amacıyla başlatılan "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulaması kapsamında Adana genelinde yaya yollarında boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliğini vurgulamak amacıyla başlatılan "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulaması kapsamında Adana genelinde yaya yollarında boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışması gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulamasını başlattı. Uygulamanın 81 il valiliğine bildirilmesi ile birlikte harekete geçen ekipler, hafta sonu il genelinde yaya yollarında boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışması gerçekleştirdi. - ADANA

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