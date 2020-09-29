Erciş üzümü Tekirdağ'da sirkeye dönüştürülüyor - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde, Urartular döneminde şaraplık olarak yetiştirilen 3 bin yıllık geçmişe sahip Erciş üzümü, TIR'lara yüklenerek götürüldüğü Tekirdağ'daki fabrikada sirkeye dönüştürülüyor.

Urartulardan bu yana yetiştirilen Erciş üzümü, bölgedeki birçok çiftçinin geçim kaynağını oluşturuyor. İlçenin kırsal Bayramlı Mahallesi'nde yılda yaklaşık 400 ton üzüm hasadı yapılıyor. Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı 400 haneli Bayramlı'da yetiştirilen üzümler, TIR'lara yüklenerek Tekirdağ'daki sirke fabrikasına gönderiliyor.İş insanı Cemil Baraner, üreticilerin yaşadıkları pazar sorununu Tekirdağ'da sirke fabrikası sahibi ile yaptıkları görüşmelerin ardından çözdüklerini belirtti. Baraner, "Tatil için geldiğim köyümde üzümlerin ziyan olduğunu ve satışının nerdeyse hiç olmadığını gördüm. Tekirdağ'da sirke fabrikası olan bir arkadaşımla görüşüp, buradaki üzümü nasıl değerlendirebiliriz diye istişare ettik. Önceleri sıcak bakmasa da beni kırmayıp bir TIR yükleyip göndermemizi istedi. Biz de gönderdik. Tahlilleri yapılan üzümün çok kaliteli olduğunu gördüler. Ardından da bizden köydeki bütün üzümleri göndermemizi istediler. Erciş üzümüne bir pazar bulmanın sevincini yaşıyoruz. Yetkililerden de Erciş'e bir fabrika kurmalarını istiyoruz" dedi.