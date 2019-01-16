Erciş Ybo Öğrencileri Türkiye Şampiyonu Oldu

Antalya'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Kros Yarışmalarında Van'ın Erciş Yatılı Bölge Okulu (YBO) öğrencileri Türkiye şampiyonu oldu.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Kros Yarışmalarında Van'ın Erciş Yatılı Bölge Okulu (YBO) öğrencileri Türkiye şampiyonu oldu.



18 ilden 125 sporcu öğrencinin katıldığı final yarışması, zorlu hava koşulları altında gerçekleşti. Yarışmada rakiplerini takım halinde geride bırakan Erciş YBO, Türkiye şampiyonu oldu. Yıldız erkekler grubunda final koşan Muhammed Polat, Delil Kırmızı, Ekrem Alataş, Ömer Çiftci, Ali Osman Deniz ve Yusuf Varlı isimli sporcu öğrencilere madalya ve şampiyonluk kupası verildi. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Muğdat Öztürk'ün antrenörlüğünü yaptığı şampiyon öğrenciler, 2016-2017 eğitim öğretim yılında da yine Türkiye şampiyonu olmuşlardı. - VAN

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