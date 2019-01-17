Erciş Yibo Erkek Atletizm Takımı, Türkiye Şampiyonu Oldu

Erciş
Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) Erkek Atletizm
Takımı, Antalya
'da düzenlenen Okullar Arası Kros Türkiye
Şampiyonası'nda yıldız erkekler kategorisinde birinci oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonası'na katılan il birincisi Erciş YİBO Erkek Atletizm Takımı, rakibine 52 puan fark atarak yıldız erkekler kategorisinde şampiyonluğu elde etti.
Erciş YİBO beden eğitimi öğretmeni Muğdat Öztürk, aldıkları başarının kendileri için oldukça önemli olduğunu söyledi.
Bu derece ile Türkiye finallerine de katılacaklarını vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:
"Okulumuz son 3 yıldır azimli, disiplinli ve düzenli çalışmaların meyvesi olarak Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kupasını kimseye kaptırmayarak yoluna devam ediyor. Sporcularımızın bu yarış sonrası güveni oldukça arttı. Türkiye finalinde ise iyi bir derece ile Van
'a döneceğimize inanıyoruz. İlimiz adına bu zorlu ve çekişmeli yarışmalara katılarak ter döken ve yarışan tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Yarışmalara katılmamızda emeği geçen Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ile Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz."