Erciş Ziraat Odası Başkanlığı'na Çelik, Seçildi

Van'ın Erciş Ziraat Odası Başkanlığı'na yeniden Nihat Çelik seçildi.

Van'ın Erciş Ziraat Odası Başkanlığı'na yeniden Nihat Çelik seçildi.



Şoförler ve Otomobilciler Odası salonunda gerçekleşen seçime 101 mahalledeki temsilciler katıldı.



Geçici Divan Başkanlığını Kemal Yıldız'ın yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.



Daha sonra bir konuşma yapan Erciş Ziraat Odası Başkanı Nihat Çelik, oda olarak ilçeye yapmış oldukları hizmetleri aktardı.



Amaçlarının ilçeyi tarım ve hayvancılık alanında daha da ileriye götürmek olduğunu anlatan Çelik, her zaman çiftçinin, üreticinin yanında yer alacaklarını söyledi.



Konuşmanın ardından tek aday olarak seçime katılan Nihat Çelik delegelerin tamamının oyunu alarak 6'ncı kez seçildi.



Yönetim kurulu üyeliklerine ise Mehmet Delibaş, Sıddık Çiftci, Mehmet Güze, Abdülcebbar Şahin, Barış Çelik ve Fadli Türkmen seçildi.

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