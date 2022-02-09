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Ercişli anneler "askerler üşümesin" diye 500 atkı ve bere ördü - Son Dakika

Ercişli anneler "askerler üşümesin" diye 500 atkı ve bere ördü

09.02.2022 10:59
Ercişli anneler "askerler üşümesin" diye 500 atkı ve bere ördü

Van'ın Erciş ilçesinde bir araya gelen anneler, ülkenin güvenliği için dondurucu soğuklarda fedakarca görev yapan askerler için atkı ve bere ördü.

Van'ın Erciş ilçesinde bir araya gelen anneler, ülkenin güvenliği için dondurucu soğuklarda fedakarca görev yapan askerler için atkı ve bere ördü.

Kaymakamlık bünyesindeki Aile Destek Merkezindeki (ADEM) etkinliklere katılan 60 kadın, soğuk havanın etkili olduğu bugünlerde askerlerin üşümemesi için atkı ve bere örmeye karar verdi.

Aldıkları ip desteğiyle boş zamanlarda örgü örerek kısa sürede 500 atkı ve bereyi tamamlayan anneler, bu ürünleri özenle paketleyip içine bıraktıkları notlarla askerlere hediye etti.

ADEM Koordinatörü Betül Çelik, gazetecilere, Kaymakamlık bünyesinde bulunan 6 merkezde kadınların çeşitli kurslara katıldığını söyledi.

Kadınların ülkenin güvenliği için görev yapan askerlere yardımcı olmak istediğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"İlçemizde hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düşüyor. Merkezlerimizde eğitim gören annelerimiz, teyzelerimiz de Kaymakamlığımızın ip desteğiyle vatanımızın kutsal bekçileri olan Mehmetçiklerimizin üşümemesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda 500 atkı ve bere ördüler. El emeği ve göz nuruyla yaptıkları ürünler askerlerimizi ısıtacak ama bu örnek çalışma bizim yüreğimizi daha çok ısıttı. Gönüllülük esasına dayanan projede yer alan annelerimize yürekten teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum."

Kadınlardan Filiz Kocatürk ise ADEM'deki arkadaşlarıyla çalışmaya gönüllü destek verdiklerini ifade ederek, "Bu soğuk günlerde Mehmetçik'imizin üşümemesi adına hep birlikte atkı ve bere ördük. Kaymakamlığımızın desteği ile ördüğümüz bu ürünlerin askerlerimizi sıcak tutacağına inanıyoruz. Bir nebzede olsa bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Hatice Akçay da her zaman askerlerin yanında olduklarını ve onlar için dua ettiklerini dile getirdi.

Kaymakamlığın desteğiyle atkı ve bere ördüklerini anlatan Akçay, "Rabb'im onları başımızdan eksik etmesin. Onları Allah'a, vatanı da onlara emanet etmişiz. Ayakları taşa değmesin, güle güle kullansınlar." diye konuştu.

Ercişli anneler askerler üşümesin diye 500 atkı ve bere ördü
Ercişli anneler askerler üşümesin diye 500 atkı ve bere ördü
Ercişli anneler askerler üşümesin diye 500 atkı ve bere ördü
Ercişli anneler askerler üşümesin diye 500 atkı ve bere ördü

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Kaymakamlık, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ercişli anneler 'askerler üşümesin' diye 500 atkı ve bere ördü - Son Dakika


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