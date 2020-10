Ercişli çiftçinin bayrak ve İstiklal Marşı hassasiyeti - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Seyfullah Kasımoğlu (48), her gün işe başlamadan önce çocuklarıyla birlikte, 10 yıl önce evinin önüne diktiği 10 metre uzunluğundaki Türk bayrağının altında İstiklal Marşı'nı okuyor. Kasımoğlu, "Bayrak bizim onurumuzdur. Allah hiçbir vatanı bayraksız etmesin" dedi.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Kasımbağı Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk babası Seyfullah Kasımoğlu, metal çubuklardan 10 metre boyunda direk yaparak, üzerine 2 metre boyunda Türk bayrağı astı. Bayrak, mahallenin her tarafından görünürken, Kasımoğlu her gün işe başlamadan önce çocuklarıyla birlikte ay yıldızlı bayrağın altında İstiklal Marşı okuyor. Kasımoğlu'nun bir tanıdığının bu durumu sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından da video büyük beğeni topladı.

HER SABAH İŞE BÖYLE BAŞLIYORLARYaklaşık 35 yıldır hayvancılık ve çiftçilikle uğraştığını anlatan Kasımoğlu, 10 yıl önce hurdacılardan demir borular aldığını belirterek, "Bunları birbirine kaynak yaparak 10 metre boyunda bir direk yaptım. Direğin başına yıldızlı bayrağımızı takıp, meranın ortasına kurduğum kamelyanın köşesine çakarak, köyün her yerinden görünmesini sağladım. Ben, çocuklarım ve yeğenlerim her sabah gelip, ay yıldızlı bayrağımızın altında İstiklal Marşı'mızın iki kıtasını okuyup, öyle işe başlıyoruz. Bir kısmımız hayvan otlatmaya giderken, bir kısmımız mısır biçiyoruz. Yani her sabah işe böyle başlıyoruz" dedi. ALLAH HİÇBİR VATANI BAYRAKSIZ ETMESİNPandemi nedeniyle okula gidemeyen çocuklarının uzaktan eğitim aldıklarını ve boş zamanlarında kendisine yardım ettiğini anlatan Kasımoğlu, "Pandemiden dolayı okula gidemeyen çocuklarımız uzaktan eğitim alıyor. Gün içinde boş zamanlarını hayvan otlatarak ve tarımla uğraşarak geçiriyor. Geçenlerde bir yakınım ay yıldızlı bayrağı ve okuduğumuz İstiklal Marşı'nı sosyal medyadan paylaşınca çok olumlu tepkiler aldık. Bayrak bizim onurumuzdur. Allah hiçbir vatanı bayraksız etmesin" diye konuştu.