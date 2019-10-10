Ercişli çocuklar sinema tırında film izledi

Van'ın Erciş ilçesinde kaymakamlığın girişimleriyle ilçeye getirilen sinema tırında öğrenciler için film gösterimi düzenlendi.

Tenzile Ana İlk Okulu bahçesine kurulan tıra gelen Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek de öğrencilerle film izledi.

Etkinlik kapsamında 5 bin öğrenciyi sinemayla buluşturmak istediklerini belirten Mehmetbeyoğlu, "Kültürün, sanatın ne kadar değerli olduğunu Erciş'in kadim tarihine baktığımızda görmekteyiz. Çocukların gözlerine baktığımızda o samimiyeti, mutluluğu görüyoruz. Bundan sonraki dönemde Erciş'te daha güzel şeyler yapacağız." dedi.

Gezici Sinema Sorumlusu Erol Özen, geçen yıl 21 il ve 110 ilçe dolaşarak 75 bin çocuğa ulaştıklarını söyledi.

Sinema salonu olmayan bölgelere giderek çocukları sinemayla buluşturduklarını ifade eden Özen, bu yıl da 12 ilde etkinlik düzenleyeceklerini aktardı.

Film izleyen öğrenciler de yaşadıkları mutluluğu dile getirerek Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti.