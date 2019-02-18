Ercişli Çocukların 'Topaç' Eğlencesi
1 saat önce
VAN'ın Erciş ilçesinde çocuklar unutulmaya yüz tutmuş 'topaç' oyununu oynadı.
VAN'ın Erciş
ilçesinde çocuklar unutulmaya yüz tutmuş 'topaç' oyununu oynadı. Van
Yolu Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar çocuklar, topaç oyunu oynadı. Çocuklardan Yakup Yeşilırnak, ağır geçen kış şartlarında en eğlenceli oyunlarının topaç çevirmek olduğunu söyledi. Yeşilırmak," Sabah
kalkıp dışarı çıktığımda mahalle çocuklarının bir arada topaç oyunu oynadıklarını gördüm. Büyüklerimiz eskiden bu oyunu sokak aralarında oynarmış, saatlerce eğlenirlermiş" dedi.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:08 Kaynak: DHA
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