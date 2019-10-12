Son Dakika Haberleri: Ercişli eski Yargıtay Üyesi İsmet Kürümoğlu vefat etti
Son Dakika Güncel Ercişli eski Yargıtay Üyesi İsmet Kürümoğlu vefat etti

Ercişli eski Yargıtay Üyesi İsmet Kürümoğlu vefat etti

44 dakika önce

Yargıtay eski üyelerinden İsmet Kürümoğlu Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmesi memleketi Van'ın Erciş ilçesinde üzüntüyle karşılandı.

Ercişli eski Yargıtay Üyesi İsmet Kürümoğlu vefat etti, System.String[]

Yargıtay eski üyelerinden İsmet Kürümoğlu Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmesi memleketi Van'ın Erciş ilçesinde üzüntüyle karşılandı.


1939 yılında Van'ın Erciş ilçesinde dünyaya gelen Yargıtay eski üyesi İsmet Kürümoğlu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1961 yılında mezun oldu. Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kürümoğlu çeşitli il ve ilçelerde hakimlik yaptı. Altındağ Sıkıyönetim Hakimliği, Altındağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde de bulunan Kürümoğlu, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken, 1994 yılında Yargıtay Üyeliğine seçildi. Yargıtay Yedinci Ceza Dairesi Üyesi olarak görev de yapan Kürümoğlu, 1995-1999 yılları arasında Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü yedek üyesi olarak görevini devam ettirdi. 2004 yılında yaş haddinden emekliye ayrılan İsmet Kürümoğlu'nun vefatı memleketi Erciş'te de üzüntüyle karşılanırken, cenazesi Ankara'da defedildi. - VAN

Yargıtay, Ankara, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:27 Kaynak: İHA
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