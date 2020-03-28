Ercişli fırıncı, çağrılara "Evde kal" yazılı ekmekleriyle destek veriyor

VAN'ın Erciş İlçesinde fırın işletmeciliği yapan Cahit Gözüaçık(40), koronaviris nedeniyle "Evde kal" yazılı ekmek çıkarmaya başladı. Yetkililerin "Evde kalın" uyarılarına destek vermek amacıyla üretilen ekmekler, sağlık çalışanlarına ise bedava veriliyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarına, Erciş ilçesi'nde yaşayan 10 yıllık fırıncı Gözüaçık da ürettiği ekmeklerle destek verdi. Alkanat Caddesindeki fırınında pişirdiği ekmeklerin üzerine çörek otuyla "Evde kal" yazan Gözüaçık, çok olumlu tepkiler aldıklarını, sağlık çalışanlarına da ekmekleri bedeva ikram ettiklerini söyledi. Yetkililerin çağrılarına destek vermek amacıyla bu uygulamayı başalttığını anlatan Gözüaçık, "Amacım farkındalık oluşturmak. Sıcak ekmekleri sabahın erken saatlerinde çalışan sağlık personelimize de ikram ederek küçük de olsa onlara katkı sunmaya çalışıyoruz. Aldığımız olumlu tepkiler de bizi mutlu ediyor"dedi.