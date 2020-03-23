Ercişli fırıncıdan şeritli koronavirüs önlemi - Son Dakika
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Ercişli fırıncıdan şeritli koronavirüs önlemi

6 saat önce

Ercişli fırıncıdan şeritli koronavirüs önlemiVAN'ın Erciş ilçesinde fırın sahibi Yılmaz Şit, koronavirüs önlemleri kapsamında müşterilerin ekmeklere el temasını önlemek için dükkan içinde güvenlik şeridi çekti.

Ercişli fırıncıdan şeritli koronavirüs önlemi, System.String[]

Ercişli fırıncıdan şeritli koronavirüs önlemi

VAN'ın Erciş ilçesinde fırın sahibi Yılmaz Şit, koronavirüs önlemleri kapsamında müşterilerin ekmeklere el temasını önlemek için dükkan içinde güvenlik şeridi çekti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele için birçok önlem alınırken, faaliyetlerine devam eden iş yerleri de salgını önlemek için üstüne düşeni yapmaya çalışıyor. Erciş'te 30 yıldır ekmek fırını işleten Yılmaz Şit de 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metrelik mesafeye dikkat edilmesi için önlem aldı. Şit, ekmek fırının içine güvenlik şeridi çekerek müşterilerin ekmek ile olan temasını engelledi. Virüsle mücadele kapsamında herkesin sorumluluk taşıdığını belirten fırıncı Şit, "Bizde fırınımızda güvenlik şeridi çekerek müşterilerimizin el temasını engelledik. Ekmek isteyen müşterilerimize görevli arkadaşlarımız ekmekleri paketleyip kendilerine sunuyorlar. Devletimiz bütün tedbirleri alıyor. Ama bizim de bir şeyler yaparak katkı sunmamız gerekiyor" dedi. 'Evde kal' kampanyasının koronavirüsle mücadelede çok önemli olduğunu vurgulayan Şit, şunları söyledi:

"Mesele ciddi, yani ölüm kalım meselesi, katil olmak istemiyorsan evde kal. Ölmek istemiyorsan evde kal. Sürünmek istemiyorsan evde kal. Virüsle yaşamın arasında köprü olmak istemiyorsan evde kal."

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:01 Kaynak: DHA

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