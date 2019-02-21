Ercişli Gençler, Bitlis'i Gezdi
1 saat önce
Van'ın Erciş Gençlik Merkezi üyeleri, "Gençlik merkezim her yerde" projesi kapsamında Bitlis'in Güroymak ve Ahlat ilçelerini gezdi.
Van
'ın Erciş
Gençlik Merkezi üyeleri, "Gençlik merkezim her yerde" projesi kapsamında Bitlis
'in Güroymak
ve Ahlat
ilçelerini gezdi.
Öğrenciler, Güroymak'taki Budaklı kaplıcası ve Ahlat'taki tarihi mekanları ziyaret etti.
Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif
Taşdemir, yaptığı açıklama, merkez üyelerinin ziyaret esnasında çok güzel zaman geçirdiklerini aktardı.
Taşdemir, şöyle dedi:
"Mandaların kaplıcalara girmesi, çocukların hayvanların sırtlarına çıkarak akrobasi hareketleri yapmaları görsel bir şölen oluşturuyor. Fotoğrafçılar ve doğa severler buraya geliyorlar. Biz de bugün fotoğrafçılık kulübümüz bünyesinde eğitim gören gençlerimizle geldik. Ahlat ilçesindeki tarihi mekanları da gezdik."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:28 Kaynak: AA
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