Son Dakika Haberleri: Ercişli Gençler, Bitlis'i Gezdi

Ercişli Gençler, Bitlis'i Gezdi

15 dakika önce

Erciş Gençlik Merkezindeki üyeleri, "gençlik merkezim her yerde" projesi kapsamında Bitlis'in Güroymak ve Ahlat ilçelerini ziyaret etti.

Erciş Gençlik Merkezindeki üyeleri, "gençlik merkezim her yerde" projesi kapsamında Bitlis'in Güroymak ve Ahlat ilçelerini ziyaret etti.

Öğrenciler, Güroymak'taki budaklı kaplıcası ve Ahlat'taki tarihi mekanları gezdi.

Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, yaptığı açıklama, proje kapsamında Güroymak'taki budaklı kaplıcalarına geldiklerini söyledi.

Taşdemir, "Mandaların kaplıcalara girmesi, çocukların hayvanların sırtlarına çıkarak akrobasi hareketleri yapmaları görsel bir şölen oluşturuyor. Fotoğrafçılar ve doğa severler buraya geliyorlar. Bizde bu gün fotoğrafçılık kulübümüz bünyesinde eğitim gören gençlerimizle geldik. Buradan ayrıldıktan sonra Ahlat ilçesindeki tarihi mekanları ziyaret edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:26 Kaynak: AA

Güroymak, Erciş, Ahlat, Bitlis, Güncel
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