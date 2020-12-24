Ercişli gençler, kütüklerle yaptıkları kuş yuvası içine yem koyup, duvara astı - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğü çalışanları ile gönüllü gençler, kütük şeklinde kesilen kavak ağaçlarının içini oyup kuş yuvası yaptı. Kuşların, kış aylarını rahat geçirmeleri için yapılan ve içi yemle doldurulan yuvalar, gençlik merkezinin duvarına asıldı.

Erciş Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllülerin de yardımıyla kuşların, rahat bir kış geçirmeleri için kuş yuvaları yaptı. Kütük şeklinde kesilen kavak ağaçlarının doğal yapıları bozulmadan içi oyularak kuş yuvasına dönüştürüldü. Yapılan doğal kuş yuvaları, gençlik merkezinin duvarına asıldı. Gençlik Merkezi Müdürü Levent Bayraktar, Erciş'in kış aylarında soğuk ve yağışlı olması nedeniyle böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bayraktar, "Çalışan arkadaşlarımız ve gönüllü gençlerimiz ile beraber kuşlarımıza, kavak ağaçlarından barınaklar yaptık. Bu barınakları, Gençlik Merkezi Müdürlüğümüzün duvarına astık. Doğayla iç içe olduğumuz için gezip onların doğada nasıl bir durumda olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla yaptığımız kuş yuvalarının içinde yemleri ihmal etmiyoruz. Çevremizde yaşayan sokak hayvanlarıyla kuşları düşünmemiz gerekiyor" dedi.