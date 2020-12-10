Ercişli gençlerden ırkçı hakeme tepki - Son Dakika

Ercişli gençlerden ırkçı hakeme tepki

10.12.2020 15:37
Ercişli gençlerden ırkçı hakeme tepki, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynanan karşılaşmada İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulun hakem Constantin Sebastian Coltescu, Van'ın Erciş ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynanan karşılaşmada İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulun hakem Constantin Sebastian Coltescu, Van'ın Erciş ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri tarafından protesto edildi.

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün Paris'te karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. İki takımın futbolcuları, karşılaşmanın 14'üncü dakikasında sahayı terk ederek tepki gösterdi. Tüm dünyada yankı uyandıran Rumen hakemin ırkçı söylemi, Van'ın Erciş ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri tarafından protesto edildi. Erciş Şehir Stadyumu'nda bir araya gelen vakıf üyeleri, sahının orta yuvarlığında siyah-beyaz maske takarak daire oluşturduktan sonra hakem Constantin Sebastian Coltescu'ya kırmızı kart gösterdi. Türkiye Gençlik Vakfı Erciş Şube Başkanı Engin İşler, bu ırkçı durumun ilk olmadığını söyledi. İşler, "Bu sadece spor sahalarında olan bir konu değil. Medeni Avrupa her fırsatta kendilerinden olmayan her ırka, her renge, her dine karşı aşırı ırkçı bir tutum sergilemekten hiç vazgeçmedi. Tarihe baktığımızda bunun birçok örneğini görürüz, Yakın zaman içerisinde ABD polisinin ırkçı tutumu nedeni ile ten rengi yüzünden insanların şiddete uğradığını, hatta bu şiddetin can kaybı ile sonuçlanmasına tanıklık ettik. Her fırsatta demokrasiden insan haklarından söz eden, İslam fobiyi körükleyen söylemleri ile Müslümanlara uyguladığı ırkçı baskı, camileri ateşe vermeleri de sözde medeni Avrupa'nın barbarlığının ırkçılıktaki geldiği noktayı gösteriyor. Bizler her dine her renge saygısı olan, üstünlüğün ancak takvada olduğunu bizlere emreden Müslüman gençler adına bu ırkçı dili reddediyor ve kınıyoruz. Bu bağlamda TÜGVA Erciş teşkilatı olarak özelde maçın 4'üncü hakemine, genelde Avrupa'nın bütün ırkçı söylem ve eylemlerine karşı sesimizi yükseltiyoruz, onlara bizde kırmızı kart gösteriyoruz" dedi.


Ercişli gençlerden ırkçı hakeme tepki
Ercişli gençlerden ırkçı hakeme tepki
Ercişli gençlerden ırkçı hakeme tepki
Ercişli gençlerden ırkçı hakeme tepki
Ercişli gençlerden ırkçı hakeme tepki
Ercişli gençlerden ırkçı hakeme tepki
Ercişli gençlerden ırkçı hakeme tepki

Türkiye, Erciş, Hakem, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ercişli gençlerden ırkçı hakeme tepki - Son Dakika


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