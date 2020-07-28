Ercişli girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesiste 14 kişi istihdam ediyor - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde faizsiz teşvik kredisinden faydalanan girişimci Cumali Ünal, 2004'te kurduğu alabalık tesisinin kapasitesini artırarak daha fazla üretim yapıyor.

Ünal, ilçeye bağlı İrşat Mahallesi'nde 2004'te aldığı 10 bin lira faizsiz teşvik kredisiyle 50 metrekare kapalı alanda 4 havuzdan oluşan alabalık tesisi kurdu.

Daha sonra tesisteki havuz sayısını 8'e, tesisin alanını da 4 bin metrekareye çıkaran Ünal, Çatak ve Keban'dan getirdiği alabalıkları burada yetiştirerek çevre il ve ilçelerden gelenlere pazarlıyor.

Devletin desteğiyle kurduğu tesisi büyütmenin mutluluğunu yaşayan Ünal, "4 masayla başladığımız işletmede bugün hem üretim alanımızı hem de işlemle bölümünü büyüttük. Tesisimiz 4 bin metrekare alanda 400 kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Burada 14 kişiye istihdam sağladık. İnşallah daha da büyütüp ülke ekonomisine katkı sunacağız." dedi.