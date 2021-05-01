Muhtardan aşı yaptıran 60 yaş üstüne karanfil - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nin muhtarı Yunus Yaşar, Covid-19 aşısının önemine dikkat çekmek için aşı yaptıran 60 yaş ve üzerindekileri evlerinde ziyaret edip, karanfil verdi.

Erciş'te sağlık ekiplerinin Covid-19 aşı uygulamaları sürerken, Adnan Menderes Mahallesi'nin muhtarı Yunus Yaşar da çalışmalara destek vermek ve aşının önemini anlatmak için 60 yaş ve üzerindekileri evlerinde ziyaret etti. Muhtar Yaşar, aşı yaptıranlara karanfil vererek, teşekkür etti. Pandemi kurallarına dikkat ederek, kısa sohbetler gerçekleştiren Yunus Yaşar, "Dünyayı sarsan koronavirüs salgını, hayatımızı olumsuz etkiledi. Günlerce içeride kaldık. Ben de yaşadığımız salgın sürecinde aşının önemine dikkat çekmek için mahallemde aşı yaptıran yaşlılar ve diğer aileleri evlerinde ziyaret ettim ve karanfil verdim. Amacım farkındalık ve aşı yapılmasını sağlamak. Gittiğim evlerde sağlıklı ve mutlu olduklarını gördüm. Bu da bizi mutlu etti" dedi.

Mahalleliden Mustafa Yaşar ise muhtarın ziyaretinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Ben 2'nci doz aşıyı da yaptım. Gayet sağlıklıyım ve kendimi çok iyi hissediyorum. Salgın gerçekten bizim hayatımızı zora soktu. Herkesin aşısını yaptırmasını ve bir an önce bu salgından kurtulmamızı istiyorum. Mahallemizin muhtarı Yunus Yaşar'a da bu davranışı için teşekkür ederim. İnşallah bir an önce bu salgın biter" diye konuştu.

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