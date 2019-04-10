Ercişli Öğrencilerden Öğretmene Yönelik Şiddete Kınama

- Ercişli öğrencilerden öğretmene yönelik şiddete kınamaVAN - Van'ın Erciş ilçesindeki bir grup öğrenci, öğretmenlerin öldürülmesini şiddetle kınayarak, bir an önce öğretmenleri koruma kanunu çıkartmasını talep ettiler.

- Ercişli öğrencilerden öğretmene yönelik şiddete kınama



VAN - Van'ın Erciş ilçesindeki bir grup öğrenci, öğretmenlerin öldürülmesini şiddetle kınayarak, bir an önce öğretmenleri koruma kanunu çıkartmasını talep ettiler.

Erciş Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulu öğrencilerinden oluşan grup, okul müdürü ve öğretmenleri nezaretinde öğretmenlere yapılan şiddete dikkat çekmek için farkındalık oluşturdular. Siyah elbise giyerek ellerine Türk bayrağı alan öğrenciler, geçen haftalarda Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülen Necmettin öğretmenin fotoğrafını taşıyarak tepkilerini dile getirdiler.

Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatih Öztürk, öğrencileri ile birlikte farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bizler bu etkinliğimiz ile birlikte nice Necmettin öğretmenlerin, nice Aybüke öğretmenlerin katledilmesinin uygunsuz olduğunu ve böyle bir elim hadisenin yaşanmaması gerektiği konusunda öğrencilerimiz ile birlikte farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bugüne özel siyah kıyafetlerini giydiler. Bu tür hadiselerin elim vakalar doğurduğu noktasında hemfikir olduk" dedi.

Okul Müdürü Kenan Yıldız ise, geçen haftalarda Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müdür başyardımcısı olarak görev yapan Necmettin öğretmenin öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü anımsatarak, "Bizlere okuma yazmayı öğreten, geleceğimizin şekillenmesinde rol oynayan, bizlerin bugünlere gelmesinde en büyük katkısı olan öğretmenlerin, yetiştirdiği öğrencisi tarafından katledilmesi bütün eğitim camiasını olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. Öğretmenler olarak ülkenin değişik noktalarında her türlü zor şartlarda çalışıyoruz ve görevimizi yapıyoruz. Bu görevimiz esnasında hiçbir çalışanımız, hiçbir öğretmenimiz, hiçbir meslektaşımız şiddette maruz kalsın istemiyoruz. Hiçbir öğrencimiz de öğretmensiz kalsın istemiyoruz. Vefat eden öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Bu son olsun diyoruz. Yetkililerden de özellikle istirhamımız, öğretmeni koruyan kanunların çıkartılmasını talep ediyoruz" şeklide konuştu.

Öğrenciler ise, katledilen Necmettin öğretmenin fotoğrafını ellerinde tutarak, 'öğretmenler birer mumdur, ışığımızı söndürmeyin', 'şiddet istemiyoruz, öğretmenlerimize dokunmayın' şeklinde slogan attılar.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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