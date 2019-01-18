Ercişli Öğrencilerin Başarısı

Antalya
'da düzenlenen Okullar Arası Kros Türkiye
Şampiyonası'nda yıldız erkekler kategorisinde birinci olan Erciş
Yatılı Bölge Okulu (YİBO) Erkek Atletizm
Takımı, önemli bir başarı elde etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonası'na katılan il birincisi Erciş YİBO Erkek Atletizm Takımı, rakibine 52 puan fark atarak yıldız erkekler kategorisinde şampiyonluğu elde etti. Okul Müdürü
Sadık İşler, yaptığı açıklamada, öğrencilerin bugüne kadar birçok başarı kazandığını söyledi.
Okulda akademik çalışmaların yanı sıra sportif çalışmalara da ağırlık verdiklerini anlatan İşler, "Son üç yılda okulumuz, ülkemizde önemli başarılara imza attı. İlimizi, ilçemizi ve okulumuzu başarılı bir şekilde temsil ettik. Zor şartlara rağmen bu başarıyı yakalayan öğrencilerime teşekkür ediyorum." dedi.
Öğrencilerden Delil Kırmızı ise "Bu sene spora başladım. Altı ay içerisinde ilk önce il birincisi, ardından bölge ikincisi olduk. Umudumuzu kaybetmeyerek Türkiye birinciliğini kazandık ve amacımıza ulaştık." diye konuştu.