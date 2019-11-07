Son Dakika Haberleri: Ercişli öğretmen ve öğrencilere "sıfır atık" ödülü
Son Dakika Güncel Ercişli öğretmen ve öğrencilere 'sıfır atık' ödülü

Ercişli öğretmen ve öğrencilere "sıfır atık" ödülü

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, çevre bilincine dikkat çekmek için okulun bir duvarını topladıkları pet şişelerle ören Derekent İlkokulu öğretmen ve...

Ercişli öğretmen ve öğrencilere

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, çevre bilincine dikkat çekmek için okulun bir duvarını topladıkları pet şişelerle ören Derekent İlkokulu öğretmen ve öğrencileri "Sıfır Atık Jüri Özel Ödülü" aldı.

İstanbul'da düzenlenen programda ödülü alan öğretmen ve öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'le Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nu ziyaret etti.

Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Mehmetbeyoğlu, başarılarının devamını diledi.

Öğretmenlerden Yusuf Aktaş, geçen yıl yaptıkları proje kapsamında ödüle layık görüldüklerini belirterek, bunun gurur verici bir şey olduğunu söyledi.

Çevrenin temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Aktaş, "Ödülü Sayın Emine Erdoğan'dan almak bizi gururlandırdı. Başarılı çabalarımızın bu şekilde taktir edilmesi çok önemli." diye konuştu.

Öğrencilerden İremsu Yiğit de "Pet şişeleri toplayarak duvar yaptık. Ödüle layık görüldük. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'dan ödül aldık. Cumhurbaşkanımızın eşini gördüğüm için çok sevinçliyim." dedi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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