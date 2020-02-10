Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor

Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacak

6 saat önce

2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'nun ayaklarından biri Türkiye'de düzenlenecek.

Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacak, System.String[]

2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'nun ayaklarından biri Türkiye'de düzenlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Kar Voleybolu Dünya Turu'nun 2020 takvimi, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından duyuruldu.

Organizasyonun ilk ayağı, 12-15 Mart tarihlerinde Kayseri'deki Erciyes kayak merkezinde düzenlenecek. Diğer ayak ise 20-23 Ağustos tarihlerinde Arjantin'de gerçekleştirilecek.

TVF, 2017'den bu yana 5 Avrupa etabı ve 2 Türkiye Şampiyonası olmak üzere toplam 7 kar voleybolu organizasyonuna imza attı.

Türkiye, 2018'de Avusturya'da yapılan ilk Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonası'nda, kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.

Erciyes, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:58 Kaynak: AA
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