Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor

Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacak

6 saat önce

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Kar Voleybolu Dünya Turu'nun 2020 yılı takvimi, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklandı.

Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacak, System.String[]

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Kar Voleybolu Dünya Turu'nun 2020 yılı takvimi, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklandı.


Türkiye, bu yıl 12-15 Mart 2020 tarihlerinde Erciyes'te organizasyona ilk kez ev sahipliği yapacak. Organizasyonun diğer ayağı ise 20-23 Ağustos 2020 tarihlerinde Arjantin'de gerçekleşecek. FIVB tarafından övgüyle bahsedilen Türkiye Voleybol Federasyonu, 2017 yılından bu yana 5 Avrupa Etabı ve 2 Türkiye Şampiyonası olmak üzere toplam 7 Kar Voleybolu organizasyonuna imza attı. 2018'de Avusturya'da yapılan ilk Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. - KAYSERİ

Arjantin, Türkiye, Erciyes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:28 Kaynak: İHA
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