"Erciyes 2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Erciyes 2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası' yapıldı - Son Dakika

"Erciyes 2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası" yapıldı

6 saat önce

Kayseri'de, Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından Erciyes 2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası düzenlendi.

Kayseri'de, Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından Erciyes 2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası düzenlendi.

Erciyes Hacılar Kapı Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadın ve erkeklerde üçer kategoride 37 sporcu mücadele etti.

Erkeklerde, 16 yaş altında Halil Kömür, 18 yaş altında Doğukan Kömür, 21 yaş altında Muhammed Furkan Polat birinci oldu. Kadınlarda ise 16 yaş altında Melisa Yaren Denmez, 18 yaş altında Ceren Ziyalar, 21 yaş altında ise Yeliz Esen birinciliği elde etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini söyledi.

Yarışmada dereceye giren sporcuların Türkiye Şampiyonası'na katılacağını belirten Erol, şunları kaydetti:

"Oradan da elde ettikleri derecelerle milli takımı oluşturmaya çalışacağız. 37 sporcumuz akredite oldu. Dağ kayağı her yerde yapılamadığı için 5-6 ilden gelen sporcular var. Erzurum, Erzincan, Isparta, Rize ve ev sahibi olan Kayseri'den sporcular katılıyor. Bunun yanında uluslararası olduğu için Balkanlar, İran ve Yunanistan'dan da yarışmacılar gelecekti ama hava muhalefetinden dolayı akreditasyon süresine yetişemediler."

Erciyes 2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası yapıldı

Hacılar, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:42 Kaynak: AA
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