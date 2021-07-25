Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı

Yarışta Kazakistan 'dan Maxim Taraskin birinci, aynı ülkeden Andrey Remkhe ikinci, Türkiye 'den ise Mustafa Ayyorkun üçüncü oldu.

Yusuf Güney, taksici ile yaşadığı tartışma sonrası ilk kez konuştu: Şikayetçi oldum

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