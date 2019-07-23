Son Dakika Haberleri: Erciyes, 40 ilden gelecek 300 bisikletçiyi ağırlayacak
Son Dakika Spor Haber

Erciyes, 40 ilden gelecek 300 bisikletçiyi ağırlayacak

44 dakika önce

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi desteği ve Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 'Festa 2200 Bisiklet Festivali', 40 ilden gelecek 300 bisikletçiyi ağırlayacak.

Erciyes, 40 ilden gelecek 300 bisikletçiyi ağırlayacak, System.String[]

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi desteği ve Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 'Festa 2200 Bisiklet Festivali', 40 ilden gelecek 300 bisikletçiyi ağırlayacak.
25-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 'Festa 2200 Bisiklet Festivali'nde katılımcılar, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımında bulunan Tekir Kapı Bölgesi'nde bulunan kamp alanında konaklayacak. Organizasyonun ilk gününde 6 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Kayseri'nin merkezinden 13 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçiler, ikinci gün Develi ilçesinde, üçüncü gün ise Erciyes'in eteklerinde turlayacak. Etkinlikle ilgili bilgi veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes Dağımız amatör bisikletçilere hizmet etmenin yanında uluslararası profesyonel sporculara ve takımlara emsalsiz bir yüksek irtifa kamp ortamı sunarak tüm dünyadan önemli takımların da vazgeçilmezi haline geldi. Erciyes'te zirve tırmanışı, yürüyüş, çadır kamp, atv safari, atlı gezinti gibi çeşitli aktiviteler ile doğaseverlere geniş imkan sunmanın dışında yarışlar, festivaller, sosyal ve sportif etkinlikler ile şehrimizin sosyo-kültürel hayatına da katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz bisiklet festivaline bu yıl da ülkemizin dört bir yanından bisikletçiler katılacak" dedi.


- Kayseri
Kayseri, Erciyes, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay hapis! "Babam yaşındasın, utanmıyor musun?" Tecavüz davasında flaş gelişme! Ronaldo için karar verildi Fenerbahçe'de Eljif Elmas gitti sırada Jailson var! Hasan Ali, Eljif Elmas'a veda etti! Takipçileri hemen yorum yazdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 12:40:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciyes, 40 ilden gelecek 300 bisikletçiyi ağırlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]