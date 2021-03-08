Erciyes AŞ, sağlık çalışanlarına ücretsiz kayak eğitimi veriyor - Son Dakika

Erciyes AŞ'nin sağlık çalışanlarına ücretsiz kayak eğitimi verdiği, kayak ve ekipman kiralamasında yüzde 50 indirim imkanı sunduğu bildirildi.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, aralıktan itibaren misafirlerine kesintisiz kayak imkanı sunan Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden Erciyes, tüm pist ve tesisleriyle martta da sezonu yoğun biçimde sürdürüyor.

Kayseri Erciyes AŞ, salgınla mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve destek vermek amacıyla Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği ve Erciyes İşletmeleri Derneği ile eğitim kampanyası başlattı.

Kampanyayla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gece gündüz demeden fedakarca çalışan sağlıkçıların aileleri ile sokağa çıkma kısıtlaması olmayan günlerde Erciyes'te moral bulmaları hedefleniyor. Bu kapsamda sağlık çalışanlarına kayak ve ekipman kiralamalarda yüzde 50 indirim imkanı sağlanırken, kayak eğitimi ise ücretsiz veriliyor.

Son bir ay içerisinde yaklaşık 200 sağlık çalışanının katıldığı kayak eğitimi verimli şekilde devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Numan Değirmenci, kayak öğretmenlerinin bir nebze de olsa sağlıkçıların yanında olduklarını göstermek için kayak ve snowboard branşlarında eğitimler verdiklerini belirtti.

Erciyes Kayak İşletmeleri Derneği Başkanı Nevin Erdenler de sağlık çalışanlarının özellikle salgın döneminden önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

İlk defa kayakla tanışan ve bu kampanya vesilesiyle eğitim alan sağlık çalışanları ise Erciyes'te iş yoğunluğunun stresini attıklarını, kendileri için yapılan bu projenin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.