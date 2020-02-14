Erciyes Anadolu Holding ile Öz Ağaç-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Erciyes Anadolu Holding ile Öz Ağaç-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika Ekonomi

Erciyes Anadolu Holding ile Öz Ağaç-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

6 saat önce

Erciyes Anadolu Holding ile mobilya sektöründe örgütlü Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Erciyes Anadolu Holding ile Öz Ağaç-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Erciyes Anadolu Holding ile mobilya sektöründe örgütlü Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Öz Ağaç-İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de mobilya üretim sektörünün en büyük kuruluşu olan Erciyes Anadolu Holding ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sona erdi.

Görüşmeler neticesinde holding yönetimi ile Öz Ağaç-İş Sendikası ve Hak-İş Konfederasyonuna bağlı diğer sendikalar arasında 10 bine yakın işçiyi kapsayan sözleşme için imzalar atıldı.

Holdingdeki imza töreni sonrası konuşan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesinin şirkete, sendikalara, Hak-İş'e ve Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu ise toplu iş sözleşme görüşmelerinin çok uzamadan başarıyla sonuçlandığından duyduğu memnuniyeti aktardı.

Ülke şartları göz önüne alındığında kazanımlarla dolu bir sözleşme imzaladıklarını ifade eden Dolu, zam oranının yanı sıra yeni sosyal hakların da bu sözleşmeyle hayata geçtiğini belirtti.

İmza törenine, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Enerji-İş Genel Başkanı Mahmut Altunsoy, sendikaların iş yeri temsilcileri ile Erciyes Anadolu Holding'e bağlı bütün şirketlerin genel müdür ve yöneticileri katıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası TMSF'ye devredilen en büyük holding olan Erciyes Anadolu Holding, bünyesinde Bellona, İstikbal, Mondi Home, Form Sünger, Boyteks, Velteks, Hes Kablo, Boyçelik gibi marka değeri olan ve yurt içi ve dışı pazarında önemli pay sahibi şirketleri barındırıyor.

Anadolu Grubu, Hak İş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:22 Kaynak: AA
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